Tempestade Juliette e ar polar fazem nevar nas praias de Espanha

Esta segunda-feira, várias praias do nordeste de Espanha acordaram sob um manto de neve, especialmente em San Sebastián e em Barcelona. Este fenómeno deve-se a uma combinação peculiar entre uma massa de ar polar, proveniente do Ártico, e a tempestade Juliette, formada no Mediterrâneo.

A conjugação de ambas as condições atmosféricas provocou a queda de neve em várias regiões de Espanha, sobretudo na Catalunha, Cantabria, País Basco e ilhas Baleares. Em Barcelona e em San Sebastián, chegaram a cair flocos de neve no areal.

Foi o caso da praia de Ondarreta, em San Sebastián, tal como nota um utilizador do Twitter.