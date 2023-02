Rishi Sunak na Irlanda do Norte para "vender" acordo pós-Brexit fechado com a UE

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está esta terça-feira em Belfast para "vender" o seu novo acordo com a União Europeia (UE) para facilitar o comércio pós-Brexit, um acordo que o Governo do Reino Unido espera que ponha fim ao impasse político na Irlanda do Norte.

Sunak quer assegurar o apoio de todas as forças políticas ao acordo que ontem alcançou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, incluindo do Partido Unionista Democrático (DUP), numa tentativa de reativar as relações com a UE e com os EUA na sequência da saída do Reino Unido do bloco europeu, sem enfurecer os conservadores do seu partido.

O acordo ontem fechado entre Londres e Bruxelas pretende amainar as tensões causadas pelo Protocolo da Irlanda do Norte, um complexo acordo comercial alcançado após o Brexit, em 2020, mas que o Reino Unido decidiu revogar no ano passado.

Para manter aberta a sensível fronteira entre a Irlanda, Estado-membro da UE, e a Irlanda do Norte, com soberania britânica, este último manteve-se no mercado único europeu para a circulação de bens, aumentando os receios, sobretudo entre as comunidades unionistas, de que iria lentamente divergir do restante Reino Unido.