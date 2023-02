McDonald's substitui batatas fritas por vegetais em França

A partir de 7 de março, as famosas batatas fritas do McDonald's vão sair do menu francês. O acompanhamento será substituído por palitos de vegetais fritos, nomeadamente cenoura, cherovia e beterraba.

No entanto, as batatas fritas não vão acabar de vez. Segundo o jornal "Le Parisien", trata-se de uma experiência programada para três ou quatro semanas, de maneira a "testar o apetite dos consumidores".



Ao mesmo jornal, o diretor de compras da McDonald's em França diz que o objetivo é responder às "necessidades dos consumidores" e, ao mesmo tempo, conseguir assegurar uma maior diversidade alimentar.

A cadeia de fast food norte-americana ainda não divulgou mais informações sobre a nova medida, mas "deve ser alvo de uma campanha de comunicação nos próximos dias", adianta o Le Parisien.