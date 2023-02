Elton John indisponível para atuar na coroação de Carlos III

Elton John foi um dos mais recentes músicos a recusar o convite para atuar no "concerto especial de coração" de Carlos III, que ocorrerá no dia 7 de maio, no Castelo de Windsor, e que deverá ser transmitido pela BBC.

De acordo com a imprensa britânica, Elton John e Harry Styles não vão estar presentes no evento por se encontrarem em digressão.

Em declarações ao The Sun, fonte próxima revelou que “Elton John estava no topo da lista”, contudo, o músico não poderá atuar "devido à sua tour europeia, que o leva a atuar na Alemanha na sexta-feira anterior e logo a seguir ao concerto em Windsor, [Elton John] não pode estar no Reino Unido para atuar”.

De acordo com a mesma publicação, também as Spice Girls terão rejeitado o convite, devido às suas agendas.



Os media britânicos avançam ainda outros nomes que se juntam a esta "lista", como Adele, Ed Sheeran e Robbie Williams.