Cerco a Bahkmut. Situação cada vez mais complicada e trágica naquela cidade ucraniana

A cidade ucraniana de Bakhmut está cercada. O comandante das forças terrestres da Ucrânia revelou, nos últimos minutos, que os militares do Grupo Wagner, ao serviço de Moscovo, estão a cercar a cidade.

O próprio presidente ucraniano já tinha admitido que a situação é cada vez mais complicada em Bakhmut, no leste do país. Na mais recente comunicação em vídeo, Volodymyr Zelensky insistiu no pedido ao Ocidente para que enviem aviões de combate para a Ucrânia.



"A situação está a tornar-se cada vez mais complicada", disse o Presidente ucraniano na sua mensagem diária, esta segunda-feira.

“O inimigo destrói sistematicamente tudo o que pode ser usado para proteger as nossas posições", acrescentou, classificando os soldados ucranianos empenhados nessa batalha como "verdadeiros heróis".

Entretanto, as tropas ucranianas anunciaram que neutralizaram 60 ataques russos nas últimas horas, sobretudo no norte e leste do país.



Desde o verão que as tropas russas tentam conquistar Bakhmut, devido à sua incontestada importância estratégica, com a cidade a tornar-se um símbolo da luta pelo controlo da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

Em comentários transmitidos hoje pela televisão russa, o chefe da região de Donetsk (Ucrânia Oriental) nomeado por Moscovo, Denis Pushilin, garantiu que todas as estradas de acesso à cidade de Bakhmut estão "ao alcance das armas" das forças pró russas.

As forças russas tentam há várias semanas cercar Bakhmut e conseguiram cortar várias estradas importantes para o fornecimento de tropas ucranianas.

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgueni Prigozhin reivindicou no sábado a captura pelos seus homens da aldeia de Iaguidne, localizada nos arredores a norte de Bakhmut.

