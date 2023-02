Aumenta para 64 o número de mortos no naufrágio ao largo de Itália

O número de mortos do naufrágio de domingo ao largo da Calábria aumentou para 64 esta terça-feira, com mais corpos recuperados em águas territoriais italianas, onde viajavam migrantes proveniente do norte de África que tentavam chegar à costa italiana.

O último corpo, de um jovem, foi localizado esta terça-feira numa praia, depois de ter sido arrastado pela maré, indicou a agência de notícia AdnKronos. No passado domingo, o cadáver de uma rapariga de 14 anos foi encontrado na mesma zona.

As autoridades estimam que ainda falta encontrar dezenas de pessoas desaparecidas. Dos 200 ocupantes da embarcação, foram recuperados, até ao momento, 81 sobreviventes. Pelo menos quatro pessoas foram detidas, por alegada responsabilidade no tráfico destes migrantes.

As rotas do Mediterrâneo central provocaram desde 2014 mais de 20.500 mortes, entre as quais 284 desde o passado mês de janeiro, de acordo com os dados da Organização Internacional para as Migrações.