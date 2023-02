Twitter anuncia nova ronda de despedimentos

Na sua página pessoal do Twitter, escreveu que “o pior que alguém poderia pensar ao ver-me apostar tudo no Twitter 2.0, é que o meu otimismo ou trabalho duro foram um erro”.

Esta foi mais uma ronda de despedimentos no Twitter, que tem estado a reduzir custos e os quase de 7500 postos de trabalho que tinha nos Estados Unidos. Os recentes incluem gestores de produtos, especialistas em dados e também engenheiros.

A notícia, que foi avançada pelo New York Times , indicou que pelo menos 200 funcionários foram demitidos na noite de sábado. Com esta nova redução, a empresa diminui 10% dos cerca de 2000 trabalhadores que tem ainda a trabalhar.

Elon Musk, presidente da rede social desde outubro do ano passado, continua a reduzir o número de profissionais a trabalhar na plataforma.

Também na sua rede pessoal do Twitter, Elon Musk publicou no domingo um tweet que muitos consideraram relacionar-se aos novos despedimentos, ao desejar “um bom domingo” e que este seria “o primeiro dia do resto da tua vida”.