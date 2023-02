Reino Unido e UE chegam a acordo sobre comércio com Irlanda do Norte

O Reino Unido e as autoridades da União Europeia (UE) chegaram esta sexta-feira a um acordo relativo às regras comerciais com a Irlanda do Norte no pós-Brexit.

Três anos depois do Brexit, o protocolo da Irlanda do Norte continua a ser o principal foco de tensão entre Londres e Bruxelas.

Num comunicado conjunto, Von der Leyen e o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, indicaram ontem que decidiram encontrar-se "para continuar os trabalhos a fim de encontrar soluções práticas e partilhadas para os complexos desafios em torno do protocolo da Irlanda e da Irlanda do Norte".

Uma conferência de imprensa dos dois líderes foi anunciada para as 15h30 em Windsor, nos arredores de Londres, onde se encontram reunidos.



O protocolo para a Irlanda do Norte, negociado em simultâneo com o tratado do Brexit, mantém o país (que tem a única fronteira terrestre britânica com a UE) no mercado único europeu ao mesmo tempo que prevê controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido, o grande ponto de contenda entre os dois lados.

O objetivo do acordo é preservar a integridade do mercado único europeu e o acordo de paz de 1998, que pôs fim a 30 anos de conflito na ilha da Irlanda, evitando o regresso de uma fronteira alfandegária rígida entre a República da Irlanda (Estado-membro da UE e que ocupa grande parte da ilha) e a Irlanda do Norte (região sob soberania do Reino Unido e que ocupa a restante parte da ilha da Irlanda, a nordeste).



O Reino Unido decidiu legislar para reverter unilateralmente as disposições aduaneiras do protocolo, o que levou a UE a encetar novas negociações em 2022.

[em atualização]