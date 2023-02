Naufrágio ao largo de Itália. Número de mortos pode chegar aos 100

O barco, com cerca de 200 migrantes oriundos do Afeganistão, Paquistão, Somália, Síria, Iraque e Irão, tinha saído da Turquia há alguns dias e partiu-se ao meio ao embater nas rochas, quando tentava chegar a Crotone, na região da Calábria.

O naufrágio de um barco com migrantes no sul de Itália pode ter causado, neste fim de semana, a morte a 100 pessoas. Neste momento, há 62 vítimas confirmadas, entre elas 12 crianças , incluindo um bebé.

Entretanto, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, citada pela BBC, expressou a sua “profunda tristeza” pela tragédia, e disse ser “ desumano trocar as vidas de homens, mulheres e crianças pelo preço do 'bilhete' que pagaram na falsa perspetiva de uma viagem segura ".

Nesta segunda-feira, discursando no Conselho das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu aos países para intensificarem a sua ajuda aos refugiados e migrantes, definirem rotas mais seguras e fortalecerem as operações de resgate.

Também o ministro do Interior, Matteo Piantedosi declarou que “o desespero nunca pode justificar condições de viagem que ponham em perigo a vida dos nossos filhos”,

Declarações são “chapada na cara” das vítimas, dizem MSF

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) não gostaram destas declarações, considerando-as, segundo a Lusa, uma “chapada na cara” dos migrantes, ao insinuarem, que estes foram responsáveis pela própria tragédia, por embarcarem numa viagem tão perigosa.

“Digo isto com o devido respeito pelas vítimas, com pesar pelo que aconteceu e também com a firme intenção, como pedido pela primeira-ministra Meloni, de não especular sobre estas tragédias. Mas não podemos deixar de afirmar com indignação que as primeiras declarações da primeira-ministra Meloni e do ministro Piantedosi são pouco mais que um jogo de atribuição de culpas, mais uma chapada na cara das vítimas e dos sobreviventes desta tragédia”, sustentou Marco Bertotto, diretor dos programas da MSF Itália, numa conferência de imprensa sobre o naufrágio, ao largo de Crotone, na Calábria.

Desde 2014 e até este momento, perderam já a vida no mar mediterrâneo mais de 20 mil pessoas que tentavam, em barcos sobrelotados, chegar à Europa.