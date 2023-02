A Turquia vai retomar a 9 de março as negociações com a Suécia e a Finlândia sobre as propostas de adesão à NATO.

A indicação partiu do ministro turco dos Negócios Estrangeiros que, de acordo com a Reuters, revelou que a reunião terá lugar em Bruxelas.

Nessa altura, será discutida a implementação do memorando assinado pelos países no verão passado.