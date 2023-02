Covid-19 provavelmente teve origem em fuga de laboratório chinês, diz agência americana

O vírus da Covid-19 surgiu, "provavelmente", depois de uma fuga acidental de um laboratório em Wuhan, na China. A conclusão está num relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos revelado este domingo pelo “Wall Street Journal”.

O documento foi recentemente entregue à Casa Branca e aos principais membros do Congresso norte-americano.

O Departamento de Energia possui considerável conhecimento científico e supervisiona uma rede de laboratórios nacionais nos Estados Unidos.

Trata-se de uma mudança de posição. Até agora, os peritos do Departamento de Energia tinham dúvidas sobre a origem do vírus que provocou a maior pandemia do último século.