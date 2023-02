Números do naufrágio na Calábria atualizados: 59 mortos e 80 sobreviventes

De acordo com o que foi apurado nas operações de resgate, cerca de 150 migrantes estavam amontoados num velho barco de pesca, saído da Turquia. Os passageiros eram originários do Irão, Afeganistão e Paquistão.

As autoridades italianas contabilizam a meio da tarde deste domingo 59 mortos no naufrágio de um navio de migrantes ocorrido nas costa da Calábria.

Um suspeito detido

As autoridades policiais italianas prenderam, entretanto, um suspeito: trata-de de um cidadão turco que estará ligado à organização da viagem. Há um segundo suspeito, assim definido a partir de um documento encontrado entre os destroços, que ainda não foi localizado .

O barco partiu há quatro dias do porto de Izmir, na Turquia, tendi sido localizado na noite de domingo a cerca de 40 milhas da costa de Crotone por uma aeronave da agência europeia Frontex.



As condições do mar impediram que barcos de socorro chegassem à área, tendo sido, acionado o dispositivo de busca terrestre. Chegados ao local de desembarque, as autoridades e equipas de socorro deram já com a embarcação destruída, depois de teer chocado co rochas.

Alguns dos sobreviventes chegaram à costa pelos seus próprios meios.