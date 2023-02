Marcelo "chocado" com morte de dezenas de migrantes em Itália

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se hoje "chocado" com o naufrágio ocorrido esta madrugada na Calábria, em Itália, lamentou as "vidas humanas perdidas no mar" e enviou uma mensagem ao congénere italiano, Sergio Mattarella.

"O Presidente da República, chocado com mais este desastre, lamenta as dezenas de vidas humanas perdidas no mar, no terrível naufrágio nas costas da Calábria, tendo enviado uma mensagem ao Presidente italiano, Sergio Mattarella", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República.

O número de migrantes mortos num naufrágio ocorrido na madrugada de hoje perto da cidade italiana de Crotone, na Calábria, no sul de Itália, subiu para 59, disse o autarca desta localidade.

"Até alguns minutos, o número de vítimas confirmadas era de 59", disse Vincenzo Voce ao canal de notícias Sky TG-24, às 16:00 locais (15:00 em Lisboa).

No anterior balanço, as equipas de socorro italianas davam conta de 45 corpos de migrantes encontrados e 80 sobreviventes do naufrágio ocorrido hoje de madrugada ao sul de Itália, mas receavam que pudesse haver mais vítimas mortais.

Entre as vítimas encontram-se muitas crianças, incluindo um recém-nascido, e mulheres, segundo relatos dos socorristas.