Joe Biden anuncia intenção de recandidatura à Casa Branca

O presidente americano, Joe Biden, reiterou na sexta-feira a sua intenção de se candidatar a um segundo mandato.

"[A] minha intenção é desde o início de me recandidatar. Mas há muitas outras coisas que temos de terminar, a curto prazo, antes de eu começar uma campanha", disse o atual presidente dos Estados Unidos numa entrevista à ABC News.

Embora Biden tenha dito, mais uma vez, que pretende concorrer, o presidente americano também deu a entender que o anúncio ainda pode demorar.

O atual presidente também mencionou ser "legítimo" que as pessoas levantem questões sobre a sua idade, mas disse que isso não faz parte do seu cálculo sobre a possibilidade de procurar a reeleição.

Aos 80 anos, Biden é o presidente mais velho em exercício na história dos Estados Unidos e as perguntas sobre sua idade que o acompanharam durante sua campanha de 2020 continuaram durante sua presidência.

Em caso de reeleição, Biden faria 86 anos no final do segundo mandato.

Na sua visita ao continente africano, a primeira-dama dos Estados Unidos da América, Jill Biden, também confirmou a intenção de Joe Biden.

Jill Biden afirmou que só falta “basicamente” definir o momento e o local para o marido, e atual Presidente, anunciar a sua recandidatura à Casa Branca.

“Ele diz que ainda não acabou, não acabou o que começou e isso é que importa”, esclarece Jill Biden após ser questionada numa entrevista na Namíbia.

No partido Republicano, Donald Trump, ex-Presidente, Nikki Haley, ex-embaixadora das Nações Unidas, Vivek Ramaswamy, empresário norte-americano, e Corey Stapleton, político do estado de Montana já anunciaram as suas candidaturas para as eleições de 2024.

Já no democrata, existe apenas uma candidatura oficial de Marianne Williamson, escritora-norte americana e ativista política, que anunciou esta quinta-feira a sua participação na corrida eleitoral.