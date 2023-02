Reunião do G20 termina sem consenso sobre guerra na Ucrânia

A reunião dos ministros das Finanças do G20 terminou este sábado na Índia sem consenso no documento final quanto à guerra na Ucrânia, com a Rússia e a China a manifestarem a sua oposição à redação do texto.

O resumo do presidente do G20 e um documento final afirmam que não houve acordo sobre a redação da guerra na Ucrânia, nesta reunião organizada pela Índia e iniciada na sexta-feira, dia em que se cumpriu um ano da invasão russa.

Apesar da oposição de Moscovo e Pequim, a maioria dos membros "condenou firmemente a guerra na Ucrânia", em termos semelhantes aos acordados em Bali (Indonésia) no ano passado, e criticou o seu impacto na economia mundial, segundo o resumo das reuniões dos responsáveis das Finanças e governadores de bancos centrais do G20.

O grupo das sete principais nações industrializadas anunciou novas sanções contra a Rússia na sexta-feira, mas as negociações do G20 terminaram em desacordo no centro tecnológico indiano Bangalore, no sul da Índia.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, condenou a "guerra ilegal e injustificada contra a Ucrânia" e reiterou apelos para que as nações do G20 façam mais para apoiar a Ucrânia e impedir o esforço de guerra de Moscovo.

As representações russa e chinesa não compareceram pessoalmente à sessão final, mas os restantes membros do grupo das maiores economias mundiais responsabilizaram o conflito pelo aumento da inflação, interrupção das cadeias de abastecimento e aumento da insegurança alimentar e energética.

A vice-presidente do Governo de Espanha, Nadia Calviño, já tinha advertido durante as negociações que as conversações entre os líderes das Finanças estavam a ser "menos construtivas".

A posição da Índia, anfitriã do G20, sobre o conflito também foi vista como um dos maiores impedimentos para a adoção unânime de uma declaração.

Evitando a palavra "guerra" ou mencionando a Rússia, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse hoje que, "desde o início dos acontecimentos na Ucrânia, a Índia tem insistido em resolver esta disputa através do diálogo e da diplomacia".

O G7 aproveitou, por seu lado, a reunião de Bangalore para reafirmar seu apoio à Ucrânia, com ajuda financeira de 39 mil milhões de dólares até 2023, para aumentar a pressão sobre o G20 para que tenha uma posição mais clara sobre a situação global.

O G20 é presidido atualmente pela Índia, que sucedeu à Indonésia na liderança rotativa do grupo, e que tem laços de longa data com a Rússia, não condenando a intervenção militar de Moscovo.

Em novembro, durante uma cimeira do G20 na ilha indonésia de Bali, a declaração final referia que "a maior parte dos [países] membros condenou com firmeza a guerra" contra a Ucrânia.