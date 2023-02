PJ detém em França suspeito de homicídio cometido em Sintra há mais de 10 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ser o autor de um homicídio ocorrido em Sintra, a 30 de maio de 2012, após uma festa.

O homem, 30 anos, foi capturado em França, com a colaboração da Polícia Judiciária local.

Após a festa em Sintra, em maio de 2012, o suspeito envolveu-se numa discussão, tendo empunhado uma faca que espetou no tórax da vítima, causando-lhe a morte, revela a PJ em comunicado.

"Depois de praticar o crime, ausentou-se de imediato e desfez-se da arma do crime, antes de as autoridades chegarem ao local", lê-se na nota.

Durante anos, o suspeito conseguiu evitar ser localizado, apesar de as autoridades saberem que se tinha ausentado do país para França logo a seguir ao homicídio.

Já este ano, em janeiro, a "Secção de Homicídios da Polícia Judiciária localizou o paradeiro do suspeito em França e com a colaboração da Polícia Judiciária Francesa, efetivou-se a sua detenção, através do cumprimento de Mandado de Detenção Europeu".

O suspeito foi extraditado no passado dia 16, com a colaboração da Unidade de Cooperação Internacional, e foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.