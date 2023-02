Sanções da UE "estão a ter um efeito muito superior ao que é dito" na Rússia

O eurodeputado Paulo Rangel acredita que os pacotes de sanções da União Europeia (UE) aplicados à Rússia "estão a ter um efeito muito superior ao que é dito".

À Renascença, o social-democrata aponta que "as estatísticas oficiais da Rússia que procuram demonstrar um impacto diminuto não são confiáveis".

O também vice-presidente do PSD admite, no entanto, que "Putin e o regime tem conseguido contornar as sanções".

"Nomeadamente, através da China ou da Índia e outros países que compram produtos à Europa mas depois revendem à Rússia", refere.

O eurodeputado reconhece que isso "torna as coisas mais difíceis, mas torna impossíveis" e reitera que as sanções "têm um impacto muito forte na Rússia e no financiamento da guerra".