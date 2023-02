Funcionários da Comissão Europeia proibidos de usar o TikTok em dispositivos oficiais

O serviço informático da Comissão Europeia pediu a todos os funcionários do executivo comunitário que desinstalem a aplicação TikTok de todos os dispositivos tecnológicos de trabalho, bem como de aparelhos pessoais em que usem apps ligadas à CE, invocando preocupações com a proteção de dados.

O pedido para desinstalar a rede social chinesa foi comunicado via email a todos os funcionários esta quinta-feira de manhã, avança o site de notícias Euractiv, que teve acesso à comunicação interna.

"Para proteger os dados da Comissão e aumentar a sua cibersegurança, o conselho de administração corporativa da CE decidiu suspender a aplicação TikTok de todos os aparelhos corporativos e pessoais registados nos serviços de dispositivos móveis da Comissão", é indicado no email.

O pedido deve ser atendido "o mais rápido possível" e no máximo até 15 de março. Aqueles que não cumprirem o prazo deixarão de ter acesso a apps de trabalho como o email interno da CE e o Skype para empresas.

Contactado pela Euractiv, um assessor do TikTok disse que a empresa chinesa está "desapontada com esta decisão", que tem por base "equívocos fundamentais" sobre a app.

"Contactámos a Comissão para esclarecer tudo e explicar como protegemos os dados dos 125 milhões de pessoas que, por toda a União Europeia, usam o TikTok todos os meses", indicou a mesma fonte.

Em novembro, o TikTok tinha admitido que é possível aceder aos dados pessoais de utilizadores da app em todo o mundo a partir da sede da empresa na China, na sequência de revelações da revista Forbes sobre como a app estava a ser usada para espiar jornalistas.

Na sequência destas denúncias, o TikTok foi recentemente proibido em todos os aparelhos eletrónicos do Governo dos EUA, quer ao nível federal quer ao nível estatal. Apesar de ainda nenhum executivo europeu ter seguido o exemplo, há cerca de um mês o Politico noticiou que as autoridades dos Países Baixos deram indicações a todos os departamentos do Governo para que não usem o TikTok.

Também em janeiro, o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, esteve em Bruxelas para um encontro com as autoridades da UE, que deixaram claro que a empresa tem um longo caminho a percorrer para reconquistar a confiança do bloco europeu. Em março, Shou vai ao Congresso norte-americano prestar esclarecimentos sobre a proteção de dados dos utilizadores nos EUA.