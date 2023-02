Esfera misteriosa aparece em praia no Japão

Mais um instrumento de espionagem, um OVNI ou provas da existência do "Dragon Ball"? Uma esfera misteriosa com metro e meio de diâmetro apareceu numa praia no Japão e está a colocar a Internet nipónica em alvoroço, incentivando todo o tipo de teorias.

As autoridades locais não conseguiram, ainda, apurar com certezas do que se trata.

A esfera metálica apareceu na praia de Enshu, em Hamamatsu, e tem sido motivo de grande especulação. Os residentes temiam que se tratasse de uma mina mas, avança o jornal The Guardian, a polícia fez um raio-x à "bola" e confirmou que era oca.