Ciclone Freddy prestes a atingir Moçambique. Governo declara alerta vermelho

O Governo de Moçambique declarou alerta vermelho devido à aproximação do ciclone Freddy, anunciou esta quinta-feira o site Euronews.

Segundo as mais recentes previsões, o Freddy deverá entrar em território moçambicano nas próximas horas, a sul da cidade da Beira, podendo cair, nas próximas 72 horas, 300 litros de chuva por metro quadrado.

Em declarações à Rádio Moçambique, Luísa Melque, presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, disse que “haverá muita chuva, precipitação intensa a nível do sul da cidade da Beira que também irá afetar a região de Inhambane”.

A responsável indica ainda que “a precipitação estará entre 100 a 200 mm”, mas que, “em alguns pontos, poderá subir até aos 300 mm em 72 horas”, podendo ainda vir a afetar as províncias moçambicanas de Sofala e Gaza.

Face a estas previsões, o Governo moçambicano decretou o alerta vermelho e colocou os serviços de emergência em prontidão.