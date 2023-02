Putin volta a defender invasão da Ucrânia e pede "espírito patriótico" aos russos

O Presidente russo, Vladimir Putin, voltou esta quarta-feira a defender que o seu país está a lutar na Ucrânia pelas suas "terras históricas", durante um discurso num estádio em Moscovo em que apelou ao patriotismo da população.

"Hoje, a hierarquia (militar) disse-me que a luta está em curso nas nossas terras históricas, pelo nosso povo", disse Putin, no palco, perante dezenas de milhares de russos, que se deslocaram para ouvir o Presidente, alguns empunhando bandeiras com as cores nacionais.

O líder russo apelou à unidade dos russos e ao seu orgulho pelo país, numa breve intervenção, com um acentuado teor patriótico.

"Quando estamos juntos, não há ninguém como nós. A nossa força está na união", disse Putin, argumentando que todo o país está ao lado dos militares russos que lutam na Ucrânia.

"Os soldados russos lutam heroicamente e bravamente. A Rússia tem orgulho deles", defendeu Putin.

Cerca de 200 mil pessoas compareceram ao comício, acompanhado por um concerto musical, no estádio Luzhniki, em Moscovo em apoio à campanha militar russa na Ucrânia, na véspera do primeiro aniversário do início da guerra.