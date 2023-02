Putin discursa sobre o Estado da Nação

O presidente russo, Vladimir Putin, faz esta terça-feira um discurso sobre o Estado da Nação, tendo o Kremlin já confirmado que o governante vai avaliar os progressos da campanha militar na Ucrânia e a situação internacional.

"Claro que (…) todos esperam ouvir uma avaliação dos acontecimentos atuais, da operação militar especial, da situação internacional e a opinião do Presidente sobre como estamos a lidar com tudo isto e como vamos desenvolver-nos (como país)", indicou, no domingo, o porta-voz do Kremlin (Presidência russa), Dmitri Peskov, em declarações no programa "Moscú.Kremlin.Putin", transmitido na televisão pública.



A intervenção é feita três dias antes de ser assinalado o primeiro aniversário da ofensiva militar russa na Ucrânia, iniciada na madrugada de 24 de fevereiro de 2022.



É também o primeiro discurso sobre o Estado da Nação feito por Putin em quase dois anos.



O dia escolhido para o discurso, que será transmitido por todas as televisões públicas do país, coincide com a data em que Vladimir Putin assinou o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas de Lugansk e de Donetsk, na região do Donbass (leste ucraniano).

Biden discursa em Varsóvia

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, tem encontro marcado, esta terça-feira, com o seu homólogo polaco, Andrzej Duda, em Varsóvia.

De acordo com a Casa Branca, Joe Biden, vai discutir os esforços coletivos para apoiar a Ucrânia e agradecer à Polónia por ajudar os EUA e outros países a facilitar a entrega de assistência militar e humanitária.

Está previsto que o Presidente norte-americano faça um discurso, onde deverá repetir que os EUA apoiam Kiev pelo tempo que for necessário.

O programa da visita anuncia que Biden irá abordar com responsáveis polacos “a cooperação bilateral e os esforços coletivos para apoiar a Ucrânia e fortalecer as capacidades de dissuasão da NATO".

Joe Biden irá também participar numa reunião com o grupo “Nove de Bucareste”, de países do Leste Europeu, membros da aliança de defesa ocidental.

A visita de Biden em território polaco deve prolongar-se até quarta-feira, e acontece num momento em que se prevê que a Rússia esteja a planear uma nova ofensiva em solo ucraniano.

Zelensky reclama que é na Ucrânia que se decide o futuro da humanidade

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky disse que os seus aliados sabem do que a Ucrânia precisa para ganhar a guerra contra a Rússia.

O líder ucraniano assegurou que é no seu país que está a ser decidido o futuro da humanidade.

"É aqui e agora na Ucrânia que o futuro de uma ordem mundial baseada em regras, humanidade e previsibilidade está a ser decidido. Entre outras coisas, o presidente Biden e eu falámos sobre como fazer tudo, este ano, para a nossa vitória conjunta nesta guerra iniciada pela Rússia. São conhecidos os passos específicos para que a guerra termine este ano. As nossas necessidades de defesa para isso acontecer são conhecidas. Os nossos parceiros também estão cientes das ações necessárias para tal”, afirmou na sua habitual comunicação noturna.