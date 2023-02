Líder do grupo Wagner acusa Estado-Maior russo de "traição"

Veja também:

O fundador do grupo Wagner, Yevgeniy Prigozhin, acusou esta terça-feira o Estado-Maior russo de "traição" por recusar-se a fornecer equipamento aos seus mercenários, na linha da frente no leste da Ucrânia.

As declarações do empresário Yevgeniy Prigozhin mostram a existência de tensões entre o grupo Wagner e o exército russo, que parecem estar em competição no terreno na Ucrânia.

Prigozhin, conhecido pelos seus laços estreitos com o Kremlin, reconheceu que, por agora, a defesa russa tem ignorado todos os seus pedidos.

As tensões tornaram-se mais visíveis nas últimas semanas, à medida que as forças russas tentam conquistar a cidade oriental de Bakhmut com o exército e o grupo Wagner a reivindicar avanços, contradizendo-se.