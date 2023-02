Turquia volta a tremer com sismo de 6.4. Pelo menos três mortos e mais de 200 feridos

Um sismo de 6.4 na escala de Richter foi registado esta segunda-feira à tarde no Sul da Turquia, na fronteira com a Síria, e terá provocado pelo menos três mortos e 213 feridos, segundo o ministro do Interior turco.

O abalo provocou novas derrocadas e estragos em edifícios na cidade de Antakya, avançam testemunhas citadas pela agência Reuters.

O tremor de terra aconteceu na província de Hatay.



O epicentro foi localizado a dez quilómetros de profundidade.

Minutos depois, uma réplica do sismo, a um nível de 5.8 da mesma escala, voltou a afetar a província de Hatay.

O sismo de 6.4 na escala de Richter foi fortemente sentido nas cidades de Antakya e Adana, avança a estação Al Jazeera.

Até ao momento, não há informação oficial sobre danos materiais ou vítimas.



A 6 de fevereiro, dois tremores de terra de magnitude 7.8 e 7.6 provocaram pelo menos 47 mil mortos na Turquia e na Síria.

Mais de um milhão de pessoas ficaram desalojadas.

[Em atualização]