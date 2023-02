Tiroteio durante festejos do Carnaval faz três mortos no norte do Rio de Janeiro

Um tiroteio durante uma festa de rua no Carnaval de Magé, na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, provocou pelo menos três mortos - entre eles uma criança - e duas dezenas de feridos.

De acordo com as autoridades, uma rixa que envolveu um polícia pode ter estado na origem do tiroteio.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram um cenário de terror, com pessoas baleadas deitadas no chão, a receber assistência médica.

Entre os feridos estão duas crianças e duas mulheres grávidas.

A prefeitura de Magé já disse, numa nota entretanto publicada, que lamenta profundamente o incidente durante a dispersão do Bloco das Piranhas.

A prefeitura disse ainda que, apesar de não promover o Carnaval, dava apoio aos blocos, com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública e 120 seguranças privados.

Após o tiroteio, a prefeitura determinou a suspensão do apoio à programação do Carnaval na cidade e fez um apelo para que todos os blocos cancelem os seus desfiles.