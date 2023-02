Rússia informada de visita surpresa de Biden a Kiev

Os Estados Unidos avisaram previamente a Rússia da visita do Presidente Joe Biden, esta segunda-feira, à capital da Ucrânia, Kiev.



O esclarecimento foi avançado pelo conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

“Notificamos os russos de que o Presidente Biden viajaria para Kiev. Fizemos isso algumas horas antes de sua partida para fins de ‘desconflito’”, declarou Jake Sullivan, em conferência da imprensa.

“Devido à natureza sensível dessas comunicações, não vou entrar em detalhes sobre como eles responderam ou qual era a natureza exata de nossa mensagem, mas posso confirmar que fornecemos essa notificação”, referiu o conselheiro de segurança nacional.

O Presidente dos Estados Unidos realizou esta segunda-feira uma visita surpresa a Kiev, na semana em que se assinala um ano da invasão russa à Ucrânia.



"Com o mundo a prepara-se para o aniversário da brutal invasão russa à Ucrânia, estou em Kiev hoje para me encontrar com o Presidente Zelensky e reafirmar o nosso inabalável e incansável compromisso para com a democracia, soberania e integridade territorial da Ucrânia", declarou Joe Biden.