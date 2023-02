EUA acusam China de estar a considerar fornecer armas à Rússia

Os EUA acusaram este domingo a China de estar a considerar apoio letal à Rússia, incluindo o fornecimento de armas e munições a Moscovo para a guerra na Ucrânia, segundo o secretário de Estado Anthony Blinken. “Estamos preocupados com essa possibilidade desde o primeiro dia”, disse em entrevista à CBS, suspeitando que Pequim está a fornecer desde munições a armas. Em resposta, este domingo, o alto responsável para a política externa da China, Wang Yi, rejeitou as acusações, depois de ambos se terem encontrado este sábado durante a Conferência de Segurança de Munique. Nesse encontro, o secretário de Estado norte-americano manifestou “profundas preocupações” em relação à “possibilidade de a China fornecer material letal para apoiar a Rússia”. “Até à data, temos visto empresas chinesas a fornecerem apoio não letal à Rússia para uso na Ucrânia. O receio que temos agora é baseado em informações que temos de que estão a considerar fornecer apoio letal”, disse Blinken. A China, aliada de Vladimir Putin, nunca condenou oficialmente a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro do ano passado.