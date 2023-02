Dona do Facebook e do Instagram lança serviço pago para contas verificadas

O Meta Verified, que será lançado primeiro na Austrália e na Nova Zelândia esta semana, permitirá que os utilizadores "verifiquem a conta com um ID do governo, obtenham um símbolo azul, e obtenham proteção extra contra contas falsas", disse Zuckerberg.

A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, lançará um serviço de assinaturas pagas a partir de 11,99 dólares por mês (11,2 euros), permitindo que os utilizadores usem contas que sejam verificadas, anunciou o CEO Mark Zuckerberg no domingo, após uma ação semelhante de Elon Musk no Twitter.

As tentativas iniciais de Musk de lançar um serviço semelhante ao do Twitter no ano passado saíram frustradas com uma onda de contas falsas que assustaram os anunciantes e lançaram dúvidas sobre o futuro do negócio.

O anúncio da Meta ocorre quando o gigante dos media sociais enfrenta dificuldades financeiras, anunciando em novembro do ano passado que demitiria 11.000 funcionários ou seja 13% de sua equipa - a maior redução de funcionários na história da empresa.