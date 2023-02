China pede à UE mais cooperação para "injetar estabilidade" no mundo

O responsável pela política externa chinesa, Wang Yi, afirmou no sábado que a China e a União Europeia (UE) devem cooperar mais para "injetar estabilidade no mundo", de acordo com fonte oficial.

Wang Yi reuniu-se com o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, à margem da Conferência sobre Segurança de Munique, indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado divulgado hoje.

O chefe da diplomacia chinesa disse a Borrell que Pequim e Bruxelas devem ser "parceiros e não rivais" e que "os consensos superam de longe as diferenças".

"Temos de respeitar os interesses fundamentais de cada um e apreciar os frutos da cooperação. A China superou com sucesso a pandemia e está pronta para reiniciar por completo os intercâmbios com a Europa e o resto do mundo", disse Wang.

O responsável sugeriu que os dois lados se preparem "de forma ativa" para uma nova cimeira de líderes China-UE, com o objetivo de "levar os intercâmbios bilaterais de volta aos níveis anteriores à pandemia".

"A essência das relações económicas e comerciais entre a China e a União Europeia é complementar e mutuamente benéfica. As duas partes devem manter a abertura e a cooperação", afirmou.

Durante a estadia em Munique, Wang procurou aproximar a Europa da China, criticando duramente os Estados Unidos e classificando de "absurda e histérica" a decisão de Washington de abater, no início de fevereiro, o alegado balão espião chinês que sobrevoou território norte-americano.