Duas pessoas retiradas com vida dos escombros. Sismos na Turquia e Síria já fizeram 45 mil mortos

Duas pessoas foram encontradas este sábado com vida entre os escombros em Antáquia, na Turquia, 13 dias depois dos sismos registados no país e na Síria, que provocaram mais de 45 mil mortos.

Autoridades turcas subiram o número de vítimas mortais para quase 40 mil, a que se somam mais de 5.800 mortos na Síria, nos sismos registados a 6 de fevereiro.

O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, detalhou que, até ao momento, foram confirmadas 39.672 mortes nas dez províncias afetadas pelos sismos, que também deixaram mais de 13 milhões de desalojados.

Depois de 12 dias nos escombros, uma família síria de cinco foi encontrada em Antáquia, no Sul da Turquia, 296 horas depois do sismo. Três foram retirados com vida, incluindo uma criança de 12 anos, que segundo a Agência France-Presse morreu momentos depois.

Suleyman Soylu reiterou que a prioridade continua a ser os esforços de busca e salvamento, embora o tempo decorrido desde os sismos reduza as hipóteses de continuar a encontrar sobreviventes entre os escombros dos milhares de prédios desabados.



Soylu enfatizou que mais de 264.000 trabalhadores estão mobilizados no terreno, incluindo serviços de busca e resgate, profissionais de saúde e agentes, e observou que existem aviões, helicópteros e navios designados para entregar ajuda.

Por seu lado, o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, sublinhou que nesta altura se deve apelar “à unidade e à solidariedade”.

“Faremos todo o possível para curar essas feridas”, explicou, citado pela agência de notícias estatal turca, Anatólia.

