Turquia e Síria. Sobreviventes salvos 11 dias após sismo que já fez quase 44 mil mortes

As hipóteses de sobrevivência parecem agora menores mais ao norte do país, em torno do epicentro do sismo, nas regiões montanhosas como Kahramanmaras, e nas regiões de Elbistan e Adiyaman, devido à neve e às baixas temperaturas, que descem aos 15 graus negativos durante a noite.

De acordo os dados mais recentes, os dois tremores de terra causaram 39.672 mortos e 108 mil feridos na Turquia. Na Síria, foram contabilizados cerca de cinco mil mortos.

A região afetada pelos dois sismos estende-se por 100.000 quilómetros quadrados, onde habitam 14 milhões de pessoas.

A Força Operacional Conjunta portuguesa, que nos últimos dias esteve em missão na Turquia, vai regressar este sábado a Portugal.

Segundo comunicado oficial da Proteção Civil, a chegada está prevista para as 12h30, no Terminal Militar de Figo Maduro, em Lisboa.

A equipa composta por 52 operacionais da Proteção Civil, da GNR, dos Bombeiros Sapadores de Lisboa e do INEM e ainda seis cães, partiu para a Turquia a 8 de fevereiro.

A equipa foi responsável por resgatar uma criança e um cão com vida, dos escombros do sismo na Turquia.