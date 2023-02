Seis mortes em tiroteio no Mississippi. Suspeito detido

Um homem suspeito de ter baleado fatalmente seis pessoas, esta sexta-feira, numa cidade do estado do Mississippi, foi detido pelas autoridades.

Os tiroteios ocorreram por volta do meio dia local (18h00 de Portugal continental), numa pequena cidade, perto da fronteira com o estado do Tennessee, que só tem 286 cidadãos.

Um porta-voz das autoridades locais garante que "já detivemos o homem responsável".

Pelo menos uma vítima foi morta numa bomba de gasolina, segundo indicam as autoridades.

Desconhecem-se ainda as circunstâncias das outras cinco vítimas mortais.