Ciclone deixa rasto de destruição na Nova Zelândia. Autoridades não conseguem contatar milhares de pessoas

O primeiro-ministro da Nova Zelândia estima que possa vir a aumentar o número de mortos, na sequência da violenta tempestade que já matou, pelo menos, oito pessoas e deixou destroçadas centenas de comunidades.

Mais de 4.500 pessoas continuam sem responder às tentativas de contacto e mais de dez mil desalojadas, depois da passagem do ciclone Gabrielle ter atingido na segunda-feira o país, provocando cheias, com milhares de casas inundadas, deslizamentos de terra, queda de árvores e afetado várias infraestruturas

Muitas cidades e vilas estão agora sem energia e água potável, num cenário de destruição que levou à declaração do estado de emergência nacional, o que acontece pela terceira vez na história do país.

"Esta é sem dúvida a maior catástrofe natural a que assistimos provavelmente este século", já disse o primeiro-ministro.

Chris Hipkins espera que até agora aqueles que não conseguem ser contatados possam ser encontrados bem, mas adverte para a necessidade das pessoas "se prepararem-se para mais fatalidades”.

As autoridades estimam que o ciclone Gabrielle tenha afetado pelo menos um terço da população da Nova Zelândia, de um total de cinco milhões de habitantes.

Os danos da tempestade foram mais extensos nas comunidades costeiras do extremo norte e leste da Ilha do Norte, com as zonas de Hawke's Bay, Coromandel e Northland , a configurarem entre as mais atingidas.

A situação na Baía de Hawke, um destino turístico muito popular, tem sido motivo de particular preocupação para as autoridades.