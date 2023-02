Bulgária. Uma criança entre os 18 imigrantes mortos encontrados em camião abandonado

Pelo menos 18 pessoas, incluindo uma criança, foram encontradas mortas no interior de um camião abandonado perto Sófia, capital da Bulgária.

Segundo a notícia do jornal The Guardian, que cita a Reuters,, além da madeira, o camião transportava imigrantes ilegais escondidos num compartimento.

O pesado foi encontrado perto da aldeia de Lokorsko, refere fonte do Ministério do Interior, adiantando que a polícia está à procura dos motoristas que terão fugido do local.

Trinta e quatro pessoas, incluindo cinco crianças, foram levadas para vários hospitais em Sófia, já que algumas estavam em estado crítico, embora estável, segundo disse aos jornalistas o ministro da saúde.

"Havia falta de oxigénio no camião. Estavam gelados, molhados e não comiam há vários dias", descreveu Asen Medzhidiev.

A Bulgária está localizada numa rota muito utilizada por imigrantes do Médio Oriente e do Afeganistão para entrar na União Europeia. A maioria não fica no país, procurando seguir para os países mais ricos da Europa ocidental, caindo frequentemente nas teias de redes de exploração e tráfico de pessoas.

Em 2015, três camionistas búlgaros foram presos e posteriormente acusados da morte de 71 pessoas encontradas mortas ao lado de uma autoestrada austríaca.

Em dezembro último, a Bulgária foi mesmo impedida de entrar no espaço Schengen, sem passaporte da UE, pela Áustria e os Países Baixos por preocupações