Alemanha incentiva aliados a enviar tanques Leopard para a Ucrânia

O chanceler alemão disse que os países aliados, que possam entregar tanques de guerra à Ucrânia, devem fazê-lo agora.

Olaf Scholz avançou que facilitaria esta decisão com o fornecimento de logística, reposição de 'stocks' e treino aos soldados. "Para mim, este é um exemplo do tipo de liderança que as pessoas podem esperar da Alemanha", disse na Conferência de Segurança de Munique.

No meio da crescente pressão internacional, no mês passado, o governo alemão anunciou a entrega planeada de tanques modernos Leopard 2 do exército para ajudar a Ucrânia a defender-se das tropas russas.

A Alemanha ainda está à espera que alguns parceiros europeus deem seguimento às próprias promessas, apesar de anteriormente ter sido acusada de estar a bloquear a decisão numa fase inicial por alegadamente recear uma potencial escalada do conflito.