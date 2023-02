"Há problemas estruturais básicos na habitação que cada Estado-membro tem de resolver"

O comissário europeu para os Direitos Sociais e Emprego disse esta quinta-feira de manhã, no Parlamento português, que o problema da habitação é um problema europeu que afeta vários Estados-membros.

Para Nicolas Schmit, tem de haver investimento nesta área para aumentar a oferta, sendo que este é um problema que deve ser resolvido pelos Estados-membros.

"É mais difícil agora por causa do aumento das taxas de juro, mas há problemas estruturais básicos em muitos mercados de habitação na Europa, e isto tem de ser tratado pelos Estados-membros para encontrar a soluçõ adequada, principalmente do lado da oferta."

Em resposta aos deputados, o comissário europeu defendeu que é necessário criar condições para ter, na Europa, emprego de qualidade, com estabilidade e bons salários, para não permitir a precariedade, sendo esta uma forma de combater estes "problemas estruturais" no acesso à habitação.

"Temos um problema geral de habitação na Europa, há problemas estruturais no mercado da habitação que todos os Estados-membros têm de analisar, para ver como podemos ultrapassá-los."



Na mesma intervenção, Schmit elogiou as políticas que Portugal está a seguir para tornar a economia mais verde e apontou as áreas prioritárias definidas pelo Governo para aplicação dos fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).