NATO. Stoltenberg diz que Ucrânia tem "janela de oportunidade" para equilibrar a guerra

O secretário-geral da NATO avisou esta quarta-feira que a Ucrânia tem uma “janela de oportunidade” para equilibrar a balança da guerra contra a Rússia, desde que sejam cumpridas as promessas dos aliados em dar mais apoio a Kiev.

Ao fim de dois dias de reuniões com os ministros da Defesa da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg indicou que é “crítico” o fornecimento de armamento pesado e treino militar à Ucrânia.

“Faz quase um ano que a Rússia lançou uma invasão total à Ucrânia, o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e não vimos sinais de que a Rússia se esteja a preparar para a paz”, disse, acrescentando que Moscovo está a lançar novas ofensivas.

De acordo com o representante máximo da aliança militar, os Estados-membros investiram nos últimos oito anos mais de 350 mil milhões de dólares (mais de 300 mil milhões de euros), o que representa uma reversão das políticas de desinvestimento na área da Defesa.

Mas, para a guerra na Ucrânia, Stoltenberg pede mais: “São bem-vindas as novas promessas de apoio feitas pelos aliados da NATO, incluindo mais armamento pesado e treino militar. Isto é crítico. A Ucrânia tem uma janela de oportunidade para equilibrar a balança e o tempo é essencial.”

Esta quinta-feira, o secretário-geral da NATO viaja até à Turquia, para se encontrar com o presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Na conferência de imprensa, Stoltenberg apresentou pessoalmente as condolências pelas vítimas do terramoto. No encontro estará ainda em cima da mesa a adesão à NATO da Finlândia e da Suécia.