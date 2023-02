Morreu Duangpetch Promthep, um dos doze rapazes que em 2018 ficou preso numa caverna na Tailândia

Promthep foi encontrado inconsciente no seu dormitório, em Leicestershire, no domingo, e transportado de emergência para o hospital de Kettering – onde acabou por falecer na terça-feira.

Duangpetch Promthep, um dos dozes rapazes que em 2018 ficou preso numa caverna na Tailândia, na província de Chiang Rai, durante mais de duas semanas, morreu na terça-feira, no Reino Unido, avança a “BBC” .

Os motivos do óbito ainda não são conhecidos. O anúncio do sucedido foi feito pela mãe do jovem nas redes sociais.

À “BBC”, fonte policial disse que não há suspeitas de crime na morte do jovem tailandês. Alguns órgãos de comunicação tailandeses fazem referência a um ferimento na cabeça – mas essa informação ainda não foi confirmada.

Em agosto do ano passado, Duangpetch Promthep anunciou nas redes sociais que tinha ganho uma bolsa para ingressar na academia de futebol Brooke House College em Market Harborough.

“Hoje o meu sonho tornou-se realidade”, escreveu.