Mais de 100 voos da Lufthansa cancelados devido a falha técnica

Cerca de 120 voos com ligação ao aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, foram cancelados desde as 7h00 devido a uma falha global no sistema de tecnologias de informação da Lufthansa.

Segundo a agência Reuters, que cita a companhia aérea alemã, a falha ficou a dever-se ao corte de vários cabos de fibra ótica, nesta terça-feira, na sequência de um trabalho subterrâneo de engenharia numa estação de comboios de Frankfurt.

Em consequência do cancelamento dos voos, que faziam ligação entre Frankfurt e vários países, milhares de pessoas ficaram em terra.

De acordo com a Reuters, que cita a empresa de telecomunicações alemã, dois cabos foram reparados nesta madrugada de quarta-feira, mas só ao final da tarde de hoje é que a Luftansa prevê que a reparação esteja concluída, esperando-se que, a partir dessa altura, a situação normalize.



Segundo o site da ANA – Aeroportos – pelo menos dois aviões da Luftansa, que deveriam ter descolado de Frankfurt e aterrar em Lisboa e no Porto pelas 11h35 desta quarta-feira, foram cancelados. O mesmo aconteceu com o voo que deveria ter partido uma hora depois dos aeroportos de Lisboa e Porto para Frankfurt. Nesta altura, mantêm-se apenas as chegadas dos voos da companhia aérea para as cidades nacionais portuguesas previstas para as 15h25.