Biden pede ação do Congresso contra a "epidemia" da violência armada

O Presidente norte-americano, Joe Biden, convocou esta terça-feira o Congresso para "agir" contra a "epidemia" de violência armada nos Estados Unidos, um dia após um atirador ter feito três mortos num campus universitário no Michigan.

Num país assolado diariamente por tiroteios e onde proliferam as armas de fogo, o Presidente anunciou que havia prometido à governadora Democrata do estado de Michigan, Gretchen Whitmer, "mais agentes federais" depois de um atirador ter tirado a vida a três estudantes e ferido outros cinco na noite de segunda-feira antes de cometer suicídio no campus da Universidade Estadual do Michigan (MSU, na sigla em inglês).