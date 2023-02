Berlusconi absolvido no caso das festas "bunga bunga"

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi absolvido, pelo Tribunal de Milão, no caso de alegado suborno de testemunhas, a maioria mulheres, para que não revelassem o que se passou nas suas famosas festas conhecidas como "bunga-bunga".

O magnata dos meios de comunicação social, de 86 anos, era acusado de pagar a mulheres que participavam nas suas festas, entre outros participantes, para prestarem falso testemunho sobre as alegadas festas.

Os 28 arguidos, entre eles a bailarina marroquina, conhecida como Ruby Rubacuore, com quem o político terá mantido relações sexuais quando esta era menor de idade, também foram absolvidos.

Os alegados "jantares elegantes", como lhes chamou o ex-primeiro-ministro italiano, culminaram num julgamento pelos crimes de abuso de poder e incitação à prostituição de menores, em que o ex-primeiro-ministro foi condenado a sete anos de cadeia, acabando também por ser absolvido em 2015 pelo Supremo Tribunal.

Nos seus diferentes processos em tribunal, o ex-primeiro-ministro negou ter cometido quaisquer atos ilícitos, acusando os procuradores de intentarem uma vingança política contra ele, descrevendo as polémicas festas como “jantares elegantes”.

Recorde-se que o único julgamento de Berlusconi que terminou com uma condenação, aconteceu em 2013, por fraude fiscal. Porém, dada a sua idade, a justiça italiana tratou-o com clemência e Silvio acabou a cumprir um ano de serviço comunitário numa casa de repouso perto de Milão.

No processo que agora acabou, a Procuradoria de Milão afirmou o então primeiro-ministro (1994-2011) pagava milhares de euros por mês a muitas das mulheres que frequentavam as suas festas na sua mansão em Arcore e na sua então residência romana, Palazzo Grazioni, no centro da cidade.

Esta quarta-feira, a primeira-ministra Giorgia Meloni, que lidera a coligação de direita que tem o apoio do partido de Berlusconi, “Forza Italia”, saudou a sua absolvição dizendo tratar-se de uma "excelente notícia que põe fim a um longo processo judicial que também teve repercussões importantes na vida política e institucional italiana".