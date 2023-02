Presidenciais EUA. Nikki Haley anuncia candidatura republicana contra Trump

O "New York Times" ressalta que Haley é, até agora, a única rival do ex-Presidente Trump dentro do Partido Republicano, sendo "provável que venha a ser a única durante várias semanas, senão meses".

Ao fazer o seu anúncio cedo na corrida, a política de 51 anos, que recentemente defendeu a necessidade de uma "mudança geracional" na política e, em concreto no seu partido, Nikki Haley dá início formal à recolha de apoios e donativos de campanha para conquistar um maioria dos votos nas primárias republicanas.

No rescaldo do ataque ao capitólio por apoiantes do ex-Presidente Trump, Haley foi uma das mais críticas do empresário tornado político dentro do partido, dizendo em entrevista ao Politico que os republicanos "não deviam ter-lhe dado ouvidos".

Até agora, apenas Donald Trump tinha anunciado a sua intenção de se recandidatar à presidência dos EUA no próximo ano, sob um slogan reciclado a partir do seu último slogan: "Tornar a América grande e gloriosa novamente."