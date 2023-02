Portugueses resgatam cão dos escombros. "Anda amigo"

“Anda amigo”, foram as palavras ouvidas no resgate, refere a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) numa publicação no twitter. A equipa lusa conseguiu atrair o animal, através de um buraco, para o exterior.

Mais de uma semana após o sismo que afetou o sudeste da Turquia, a equipa portuguesa salvou um golden retriever de uma cave colapsada na zona sul de Antáquia, uma das cidades mais afetadas pelo terramoto.

Visivelmente magro, com costelas salientes, o cão adulto, de pelo dourado, tinha também o focinho e as patas com algumas feridas, sinal de que teria "tentado esgravatar a parede e encontrar uma saída", disse à agência Lusa o coordenador da equipa cinotécnica da GNR que está na Turquia, André Rosa.

"Só tinha espaço para estar deitado, ali dentro", notou.

Explicou ainda que os cães "aguentam muito mais tempo do que os humanos sem comida", mas, mesmo assim, "é muito tempo sem acesso a água para um cão".

O animal foi encontrado depois de uma das cadelas da equipa, Kejsi, ter ladrado e assinalado que ali estava algo.