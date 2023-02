EUA. Explosão de gases tóxicos evitou "catástrofe mundial", mas deixa habitantes apreensivos

A 3 de fevereiro, o descarrilamento de um comboio na fronteira entre os estados norte-americanos de Ohio e Pensilvânia provocou alarme na região. Entre as 50 carruagens envolvidas no incidente, mais de cinco carregavam cloreto de vinilo, um gás químico altamente inflamável e cancerígeno, usado no fabrico de plástico.

Para responder à ameaça e evitar uma “catástrofe mundial”, nas palavras do governador do Ohio, Mike DeWine, autoridades criaram uma explosão do gás, seguida de uma incineração da restante carga. Segundo a Agência de Emergências de Ohio, tudo correu “como planeado” e não houve registo de feridos ou mortes.

Uma semana e meia depois, os efeitos da nuvem química criada à volta da região parecem ter passado - e as mais de duas mil pessoas retiradas num raio de três quilómetros podem voltar a casa.

A ordem que incidiu principalmente sobre os habitantes de East Palestine, no estado do Ohio, foi oficialmente suspensa na quarta-feira, depois da monitorização do ar e da água não ter encontrado níveis de contaminação acima do normal. No entanto, e apesar das autoridades terem garantido aos moradores que o perigo imediato passou, algumas continuam sem voltar a casa.