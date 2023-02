Em Dia de S. Valentim, Banksy deixa mensagem contra a violência doméstica

Esta terça-feira, e em Dia de S. Valentim, a mais recente obra de Bansky alerta para a violência doméstica. A instalação artística está exposta ao ar livre, na cidade inglesa de Margate.

"Valentine's Day Mascara" ("Maquilhagem de Dia de S. Valentim", numa possível tradução para português) representa uma senhora, "vestida como uma dona de casa da década de 1950", que aparenta estar a fechar um homem numa arca frigorífica, descreve o jornal Evening Standard.

O rosto da mulher apresenta uma nódoa negra em redor de um dos olhos e falta de dentes. Num jogo de perspetiva, a obra foi grafitada em redor de uma arca frigorífica abandonada, com os pés do suposto marido - e agressor - ainda fora do eletrodoméstico.