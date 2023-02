EUA desconhece origem ou propósito dos três objetos voadores abatidos

Os Estados Unidos afirmaram esta segunda-feira que desconhecem a origem ou o propósito dos três objetos voadores que sobrevoaram o espaço aéreo norte-americano e foram abatidos no fim de semana, garantindo apenas que não há "sinais de atividade extraterrestre".

“Ainda não fomos capazes de descortinar definitivamente o que são estes objetos mais recentes. Não temos a certeza sobre se estavam ou não equipados com equipamentos de vigilância, mas não podemos excluir essa hipótese”, indicou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, em conferência de imprensa esta segunda-feira.

O alerta chega depois de, no início do mês, um balão de espionagem da China que sobrevoou EUA e Canadá ter sido abatido pela Força Aérea norte-americana. Antes disso, a visita do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, à China foi adiada.

Em resposta, Pequim indicou que o balão tinha uma finalidade meteorológica, pedindo desculpa por este se ter desviado do seu percurso.

Outros dois objetos voadores foram abatidos nos dias seguintes, no Alasca e no Canadá, com um quarto a ser neutralizado no domingo, quando sobrevoava o Lago Huron, na fronteira com o Canadá.

"Eu sei que houve perguntas e preocupações sobre isso, mas não há sinais de extraterrestres ou de atividades extraterrestres, com estes recentes episódios", referiu a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, na mesma conferência de imprensa.

Os objetos voadores encontravam-se em altitudes entre os 6 e 12 mil metros, tendo sido considerados um risco para o tráfego aéreo, indicou John Kirby, acrescentando que não representavam um risco para a população em terra.

O porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA indicou ainda que os destroços encontrados poderão “dizer muito” sobre o que seriam ou de quem seriam estes objetos.