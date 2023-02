Trudeau mandou abater o objeto voador suspeito detetado pelos EUA

"Ordenei o abate de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadiano. O Comando NORAD abateu o objeto sobre o Yukon. Aviões canadianos e norte-americanos foram destacados e um F-22 disparou com sucesso contra o objeto", revelou confirmou o primeiro-ministro canadiano.

O alerta tinha sido lançado pela Agência Norte-Americana de Defesa Aérea (NORAD), que detetou e estava a monitorizar mais um “objeto” estranho que estava a passar sobre o norte do Canadá.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, mandou abater um objeto voador não identificado que entrou sem autorização no espaço aéreo do país.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Justin Trudeau disse que conversou com o Presidente norte-americano, Joe Biden, este sábado à tarde, sobre a questão do objeto não identificado.

As forças canadianas vão agora recolher e analisar os destroços da aeronave, segundo Justin Trudeau. O FBI está a colaborar com as autoridades de Otava.

O primeiro-ministro canadiano não avançou mais pormenores sobre o caso.

A ministra canadiana da Defesa, Anita Anand, avançou mais tarde em conferência de imprensa que o objeto, que foi abatido a uma altitude a 40 mil pés, terá “uma forma cilíndrica”.



De acordo com Anita Anand, o objeto "parece ser mais pequeno do que aquele que foi abatido ao largo da Carolina do Norte", mas semelhante, numa referência ao balão de vigilância chinês abatido esta semana, nos Estados Unidos.

"Pretendemos agora recolher os destroços do objeto para sabermos mais sobre ele. Depois daremos mais informações", adiantou a ministra da Defesa do Canadá.

Não é, para já, claro de que objeto se tratava ou se está relacionado com o alegado balão espião chinês, ou com o outro objeto não identificado que foi abatido pelos Estados Unidos esta sexta-feira.

É o terceiro objeto voador não identificado abatido só nos últimos dias, nos Estados Unidos e no Canadá.

[atualizado às 00h50 - com declarações da ministra canadiana da Defesa]