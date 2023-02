EUA fecha espaço aéreo do Montana devido a "anomalia de radar"

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA anunciou ter fechado durante mais de uma hora o espaço aéreo do estado de Montana (oeste) após ter detetado uma "anomalia de radar".

"A FAA fechou uma parte do espaço aéreo em Montana para apoiar as operações do Departamento de Defesa. O espaço aéreo foi reaberto", disse o órgão regulador da aviação civil norte-americano, num comunicado.

O Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (NORAD, na sigla em inglês) disse mais tarde que o encerramento do espaço aéreo, que durou pouco mais de uma hora, ocorreu depois de ter detetado "uma anomalia de radar".

O NORAD disse ter enviado caças para investigar, mas os aviões de combate não identificaram qualquer objeto correspondente aos sinais do radar.

O encerramento do espaço aéreo de Montana surgiu horas depois do NORAD ter abatido um objeto voador não identificado a grande altitude, no norte do Canadá, repetindo uma ação semelhante dos EUA, na sexta-feira.

"Ordenei o abate de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo do Canadá. O NORAD abateu o objeto no espaço aéreo do Yukon, a Força Aérea do Canadá e dos EUA juntaram-se, e um F-22 norte-americano disparou com sucesso contra o objeto", escreveu o primeiro-ministro do Canadá, na rede social Twitter.