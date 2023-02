Chefe da diplomacia grega desloca-se à Turquia e apela a melhores relações

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Grécia, Nikos Dendias, chegou este domingo à Turquia para manifestar apoio e solidariedade ao seu vizinho na sequência do violento sismo que atingiu o país e apelar ao reforço das relações bilaterais.

É a primeira visita de um ministro europeu à Turquia, segundo a agência France-Presse, depois do sismo de segunda-feira, que provocou mais de 33 mil mortos naquele país e na Síria.

O ministro Nikos Dendias foi recebido com um caloroso abraço pelo seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, segundo imagens da emissora pública ERT TV, deslocando-se depois de helicóptero para as regiões devastadas.

Em Antakya, onde as equipas de resgate gregas participam em operações de busca e salvamento, os dois governantes felicitaram esta cooperação e apelaram à melhoria das relações entre os dois países.

"Trago ao governo e ao povo turco as mais sinceras condolências do governo e do povo grego, após os sismos devastadores", declarou o ministro grego, durante uma conferência de imprensa em Antakya, referindo-se aos sismos separados por poucas horas e às suas réplicas.

"Esta é uma demonstração de solidariedade do povo grego para com a Turquia e a população turca. A Grécia foi um dos primeiros países a oferecer ajuda após o terramoto", disse Mevlut Cavusoglu.

Apesar de uma história secular de rivalidade com a Turquia, a Grécia foi um dos primeiros países europeus a enviar equipas de resgate e ajuda humanitária ao país vizinho, poucas horas após o desastre.

Os dois países são parceiros na NATO, mas discordam em muitos pontos, nomeadamente na questão das migrações.

Por outro lado, a Grécia e a Turquia, que estão localizadas em falhas sísmicas, também têm uma tradição de assistência mútua perante este tipo de catástrofes naturais.



Mevlut Cavusoglu recordou que, em 1999, quando os dois países foram sucessivamente atingidos por sismos ajudaram-se mutuamente. "Não devemos esperar por um novo terramoto para desenvolver as nossas relações", afirmou.

"Digo isto como cidadão, mas penso o mesmo como ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia. Espero que façamos esforços para chegar a uma solução para as nossas divergências por meio de um diálogo sincero", acrescentou.

Nikos Dendias também concordou que não se deve "esperar pelos desastres naturais" para melhorar as relações e sublinhou que a Grécia continuará a ajudar a Turquia.

A missão de resgate grega chegou à Turquia a 07 de fevereiro e deve regressar à Grécia no domingo, segundo a agência de notícias nacional grega ANA.

A Síria e a Turquia foram atingidas, na madrugada de segunda-feira, por um terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter, a que se seguiram várias réplicas, uma das quais de magnitude 7,5.

Estão confirmados mais de 28 mil mortos.