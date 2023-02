Trudeau mandou abater o objeto voador suspeito detetado pelos EUA

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, mandou abater o objeto voador não identificado que entrou sem autorização no espaço aérea do país.

O alerta tinha sido lançado pela Agência Norte-Americana de Defesa Aérea (NORAD), que detetou e estava a monitorizar mais um “objeto” estranho que estava a passar sobre o norte do Canadá.

Aviões militares na região, precisamente entre o Canadá e o Alasca, abateram o objeto, por ordem de Trudeau.

Não é, para já, claro de que objeto se tratava ou se está relacionado com o alegado balão espião russo, que foi abatido pelos Estados Unidos esta sexta-feira. É o terceiro objeto voador não identificado abatido só nos últimos dias, dois pelos Estados Unidos e um pelo Canadá.

[atualizado às 22h24]